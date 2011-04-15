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23/11/2018
12:26

НРД, Сбербанк и МТС завершили сделку по выпуску коммерческих облигаций на блокчейне

Национальный расчётный депозитарий, Сбербанк и МТС подвели итоги сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейн. Состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций компании "МТС" объёмом 750 млн руб., организатором и покупателем которого выступил корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Был успешно реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в виде набора смарт-контрактов - от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором. Об этом говорится в сообщении НРД.

Коммерческие облигации - долговые ценные бумаги, имеющие беззалоговый характер и размещающиеся на внебиржевом рынке по закрытой подписке. В рамках подготовки к сделке была реализована полная модель расчётов DVP (Delivery versus Payment) на блокчейн, при которой движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно (поставка против платежа). В рамках сделки добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для работы с широким кругом инвесторов.

НРД предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1. Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства.


"AK&M" от 23.11.2018
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