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23/11/2018
12:22

Ингосстрах выплатил перестраховочное возмещение по аварии на руднике "Мир"

Ингосстрах осуществил выплату второй части возмещения по своей доле в убытке, связанном с аварией на руднике "Мир", которая произошла в августе 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Размер возмещения составил 630 тыс. евро.
Подземный рудник "Мир" был застрахован в компании "СОГАЗ" и перестрахован в рамках имущественной облигаторной программы. Общая сумма перестраховочного возмещения, выплаченная Ингосстрахом, составила 948 тыс. евро.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа 2017 года в результате неконтролируемого прорыва воды из карьера в шахту. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 23.11.2018
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