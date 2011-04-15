На развитие мелиорации до 2025 года будет выделено более 120 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам заседания совета по развитию мелиоративного комплекса России под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.



В ходе заседания обсуждалось развитие мелиорации в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". На это направление до 2025 года из федерального бюджета планируется направить свыше 120 млрд руб., что позволит увеличить площадь мелиорируемых земель на четверть, до 8.75 млн га. Как отметил Д.Хатуов, эта работа будет способствовать кратному повышению урожайности сельхозкультур, обеспечению продовольственной безопасности страны и увеличению экспорта продукции АПК.



Первый заместитель министра поручил проработать вопрос наращивания экспортного потенциала сельхозпродукции на мелиорированных землях Дальневосточного федерального округа. Особое внимание при этом должно быть уделено производству соевой продукции.



Также Д.Хатуов отметил, что при вводе новых орошаемых земель Минсельхозу необходимо обеспечить аграриев качественной отечественной мелиоративной техникой нового поколения. В этой связи особое значение приобретает производство российских дождевальных машин и замещение импортной техники.





"AK&M" от 23.11.2018