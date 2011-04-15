При строительстве БКЛ метро проведено бурение дна Москвы-реки

При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро проведено бурение дна Москвы-реки. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Специалисты Мосгоргеотреста провели инженерно-геологические изыскания дна Москвы-реки для обеспечения безопасности строительства тоннеля участка БКЛ метро в районе Нагатинского затона, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении. "Сложнейшие работы по бурению дна Москвы-реки в течение недели проходили с палубы баржи. По нормативам достаточно изучить отметку в 35 м. Однако специалисты решили точнее оценить слой на наличие возможных карстовых пустот. В Нагатинском затоне бур ушёл вглубь на рекордные 66 м", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса подчеркнул, что через несколько лет тоннель под рекой соединит станции метро "Печатники" и "Нагатинский затон" БКЛ.



Управляющий Мосгоргеотреста Александр Серов пояснил, что такие работы очень важны для строительства. "Геологи бурят в заданных точках скважины и исследуют образцы грунта в лаборатории. В нестандартных ситуациях - когда ветка метро пролегает под речным руслом - пробы грунта берутся сквозь толщу воды. На этом участке работы осложняла сильная качка и особенно дна: здесь проходило старое русло Москвы-реки, остался размыв с валунными грунтами", - добавил А.Серов.



Управляющий ГБУ "Мосгоргеотрест" уточнил, что сейчас на участке завершают работы геофизики, которые провели дополнительные изыскания для полноты картины геологического разреза.



Итоговый отчет будет передан проектировщикам, которые на его основании смогут рассчитать конструктивные решения для строительства будущей ветки метро.



Напомним, проект БКЛ станет самым грандиозным в истории московского метростроения. Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Его длина составит 70 км, на нём расположится 31 станция.



Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на радиальные линии метро, 4 - на Московское центральное кольцо, 5 - на первые Московские центральные диаметры и 11 - на радиальные линии железной дороги.



Первый участок Большого кольца на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года. Здесь разместилось пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".



Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках Большого кольца метро. Замкнуть его планируется в 2023 году.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 23.11.2018