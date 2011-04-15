ФНС предупредила о появлении поддельных сайтов для оплаты налогов с комиссией в 70%. Об этом говорится в сообщении службы.



Так, например, сайт poisknalogov.ru предлагает ввести ИНН для проверки задолженности, после обнаружения которой переводит на страницу оплаты. Причём суммы долгов по налогам не соответствуют действительности, и комиссия превышает 70%.



ФНС напоминает, что узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика физического лица", доступ к которому можно получить в любой налоговой инспекции. Кроме того, оплата налогов доступна зарегистрированным пользователям сайта Госуслуги, а также онлайн-кабинетов банков-партнёров ФНС. Служба не рекомендует вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности.







"AK&M" от 23.11.2018