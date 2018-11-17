ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 ноября в размере 65.6664 руб. против 65.6067 руб. на 23 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.11.18 - 65.6067 руб.

22.11.18 - 65.9485 руб.

21.11.18 - 65.5871 руб.

20.11.18 - 66.0081 руб.

17.11.18 - 65.9931 руб.





















































































"AK&M" от 23.11.2018