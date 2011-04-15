Совет Федерации ратифицировал соглашение о международных договорах Евразийского экономического союза, говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Соглашением, подписанным президентами государств-членов Евразийского экономического союза 14 мая 2018 года в Сочи, устанавливается порядок заключения, прекращения и приостановления действия международных договоров Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями, в отношении предмета регулирования которых ЕАЭС наделён компетенцией в соответствии с Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках ЕАЭС.



Международно-правовой основной заключения соглашения является Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.



В соответствии с положениями соглашения, предложение о заключении договора организации с третьей стороной может вноситься государством-членом ЕАЭС, членом Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) или третьей стороной.



Решение о выражении согласия Евразийского союза на обязательность договора ЕАЭС с третьей стороной или о намерении не становиться его участником принимается Высшим Евразийским экономическим советом после выполнения государствами-членами ЕАЭС необходимых внутригосударственных процедур.



Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием, которым является ЕЭК, по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о его ратификации государствами-членами ЕАЭС.







"AK&M" от 23.11.2018