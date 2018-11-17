ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 ноября в размере 74.9385 руб. против 74.8048 руб. на 23 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



23.11.18 - 74.8048 руб.

22.11.18 - 75.1483 руб.

21.11.18 - 75.1825 руб.

20.11.18 - 75.3218 руб.

17.11.18 - 74.9022 руб.





















































































"AK&M" от 23.11.2018