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23/11/2018
12:51

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 ноября

Банк России установил на 24 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.5950
1 Азербайджанский манат 38.7070
100 Армянских драмов 13.5534
1 Белорусский рубль 31.2058
1 Болгарский лев 38.3051
1 Бразильский реал 17.2602
100 Венгерских форинтов 23.3443
1000 Вон Республики Корея 58.0341
10 Гонконгских долларов 83.8994
1 Датская крона 10.0427
1 Доллар США 65.6664
1 Евро 74.9385
100 Индийских рупий 92.9395
100 Казахстанских тенге 17.9647
1 Канадский доллар 49.7586
100 Киргизских сомов 94.0106
10 Китайских юаней 94.5956
10 Молдавских леев 38.2226
1 Новый туркменский манат 18.7887
10 Норвежских крон 76.8639
1 Польский злотый 17.4478
1 Румынский лей 16.0908
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.9867
1 Сингапурский доллар 47.8269
10 Таджикских сомони 69.7096
1 Турецкая лира 12.4060
10000 Узбекских сумов 79.3309
10 Украинских гривен 23.6208
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.4470
10 Чешских крон 28.8213
10 Шведских крон 72.6832
1 Швейцарский франк 66.0428
10 Южноафриканских рэндов 47.6627
100 Японских иен 58.1865

"AK&M" от 23.11.2018
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