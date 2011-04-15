Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 ноября

Банк России установил на 24 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.5950

1 Азербайджанский манат 38.7070

100 Армянских драмов 13.5534

1 Белорусский рубль 31.2058

1 Болгарский лев 38.3051

1 Бразильский реал 17.2602

100 Венгерских форинтов 23.3443

1000 Вон Республики Корея 58.0341

10 Гонконгских долларов 83.8994

1 Датская крона 10.0427

1 Доллар США 65.6664

1 Евро 74.9385

100 Индийских рупий 92.9395

100 Казахстанских тенге 17.9647

1 Канадский доллар 49.7586

100 Киргизских сомов 94.0106

10 Китайских юаней 94.5956

10 Молдавских леев 38.2226

1 Новый туркменский манат 18.7887

10 Норвежских крон 76.8639

1 Польский злотый 17.4478

1 Румынский лей 16.0908

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.9867

1 Сингапурский доллар 47.8269

10 Таджикских сомони 69.7096

1 Турецкая лира 12.4060

10000 Узбекских сумов 79.3309

10 Украинских гривен 23.6208

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.4470

10 Чешских крон 28.8213

10 Шведских крон 72.6832

1 Швейцарский франк 66.0428

10 Южноафриканских рэндов 47.6627

100 Японских иен 58.1865

"AK&M" от 23.11.2018