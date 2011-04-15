Банк России на 23 ноября повысил курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 74.9385 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 65.6664 руб.

Банк России на 23 ноября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 74.9385 руб. с 74.8048 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 65.6664 руб. с 65.6067 руб. 22 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 23 ноября увеличилась более чем на 9 копеек (+0.13%) до 69.8388 руб. с 69.7459 руб. 22 ноября.



"AK&M" от 23.11.2018