Количество выданных новых кредитных карт в январе-сентябре выросло на 66.6%

Количество выданных новых кредитных карт в январе-сентябре 2018 года выросло на 66.6% до 7.67 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ со ссылкой на данные 4.1 тыс. кредиторов, передающих сведения в бюро.



При этом наибольшую динамику роста в возрастной структуре заёмщиков данного вида розничного кредитования демонстрирует доля граждан в возрасте старше 65 лет - увеличение на 1.5 процентных пункта (п. п.) до 5.8%. В 2018 году незначительно выросла доля граждан моложе 25 лет - на 0.2 п. п. до 9.9%, а также в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет - на 0.1 п. п. до 5.9%. В то же время, самое существенное снижение доли в структуре заёмщиков в сегменте выдачи новых кредитных карт отмечено в возрастной группе граждан от 25 до 29 лет - на 1.2 п. п. до 13.5%.



Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (470.2 тыс.), Московской области (362.6 тыс.), Краснодарском крае (281.2 тыс.) и Санкт-Петербурге (262.7 тыс.). При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Тульской области (+106.3%), Республике Башкортостан (+104.7%), а также в Оренбургской (+103.5%) и Саратовской (+101.6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт увеличилась на 63.9% и 64.2% соответственно.







"AK&M" от 23.11.2018