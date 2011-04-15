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23/11/2018
13:56

Поддержка рубля – на пределе, полагают аналитики

Российская валюта в последние дни получает поддержку из-за нескольких факторов. Продолжает несколько снижаться курс доллара в мире. Агрегатный индекс доллара DX 23 ноября уменьшается с 96.4 до 96.3 пунктов. Инвесторов не устраивает снижение доходности американских облигаций с 3.2% до 3.07% за последнее время. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Марка Гойхмана.

На таком фоне привлекательны становятся российские гособлигации, дающие 8.71%. Угроза же санкций США перенесена практически до весны 2019 г. Это в совокупности ведёт к возврату иностранных покупателей в российские активы и увеличивает спрос на рубли. Кроме того, действует и период выплат налогов, пик которого придётся на 26 ноября.

В то же время есть и факторы, играющие против рубля. Прежде всего это, конечно, продолжение снижения нефтяных цен. Котировки марки Brent 23 ноября опускаются к $61.8 c $62.6 накануне. Кроме того, курс рубля подошёл к сильным зонам, технически препятствующим его дальнейшему укреплению.

Соответственно, на последний день недели актуальные диапазоны движения рубля таковы: доллар/рубль - 65-66.2, евро/рубль 74.3-75.6.




"AK&M" от 23.11.2018
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