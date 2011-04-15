Московская Биржа подписала меморандум о взаимопонимании с Китайской международной финансовой корпорацией

Московская Биржа подписала меморандум о взаимопонимании с одним из крупнейших инвестиционных банков Китая - Китайской международной финансовой корпорацией (China International Capital Corporation - CICC). Об этом говорится в сообщении Московской Биржи.



Меморандум направлен на углубление сотрудничества в инвестиционной сфере между Россией и Китаем и развитие рынка офшорного юаня в России.



В рамках меморандума стороны проработают возможность реализации проектов по развитию торгов инструментами в китайских юанях на Московской Бирже, а также кросс-листингу ETF и других финансовых инструментов на Московской Бирже и китайских торговых площадках.







"AK&M" от 23.11.2018