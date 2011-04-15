Совет Федерации одобрил закон о новом функционале и названии ВЭБ. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Изменения в федеральный закон "О банке развития" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривают закрепление за Внешэкономбанком новой функции по координации и организации деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны, создания условий для устойчивого экономического роста и устранения инфраструктурных ограничений, развития инфраструктуры и инноваций, поддержки экспорта российской промышленной продукции, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, участия институтов развития в реализации нацпроектов, государственных и федеральных целевых программ.



Для решения этой задачи Внешэкономбанк будет участвовать в управлении институтами развития, формировать процедуры совместной работы над проектами, обеспечивающие комплексное использование инструментов поддержки проектов, включая господдержку, обеспечивать информационное взаимодействие институтов развития с органами власти и подготовку предложений о совершенствования мер их поддержки.



Предусматривается, что Внешэкономбанк будет осуществлять финансовую и гарантийную поддержку институтов развития, обеспечивать исполнение институтами развития обязательств иными способами, в том числе обязательств по выплате страхового возмещения или страховой суммы.



Кроме того, законопроект предполагает переименование Внешэкономбанка - новым названием станет "Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".



Закон также уточняет правовой режим уставного капитала Внешэкономбанка. Предусматривается принятие Правительством нормативного правового акта, устанавливающего размер сформированного уставного капитала госкорпорации, а также размер уставного капитала, подлежащего формированию за счёт последующего внесения дополнительных имущественных взносов РФ (утверждённый размер уставного капитала).





"AK&M" от 23.11.2018