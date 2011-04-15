Совет Федерации одобрил изменения в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон предусматривает корректировку показателей федерального бюджета на 2018 год. При этом показатели на плановый период 2019 и 2020 годов не изменяются.



В соответствии с законом, объём доходов федерального бюджета составит 18.948 трлн руб., что на 1.875 трлн руб. больше объёма, утверждённого действующим законом о бюджете. Расходы увеличивается на 217.7 млрд руб. и составят 16.809 трлн руб. Предусматривается профицит федерального бюджета в объёме 2.139 трлн руб., что на 1.657 трлн руб. больше объёма, установленного действующим законом о бюджете. Уровень инфляции повышается 3.4% с 2.8%.



Признаются утратившими силу отдельные положения закона о бюджете, а именно: ч. 6 ст. 13, касающаяся порядка обмена государственных ценных бумаг РФ в валюте РФ номинальной стоимостью до 100 млн руб., а также п. 11 ч. 1 ст. 21, устанавливающий возможность направления дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение в 2018 году международных обязательств РФ в случае изменения курсов иностранных валют.



Предоставляется право Правительству РФ определять сроки и условия погашения задолженности АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева", ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева, АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" перед РФ по государственным контрактам, заключенным с Минобороны и Роскосмоса в период с 2001 по 2016 год.



Кроме того, Правительство РФ вправе направить в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" дополнительные средства федерального бюджета при поступлении в федеральный бюджет субсидий из бюджета Москвы в целях завершения реализации проекта интеграции остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги в объеме до 4.56 млрд руб., для выполнения работ по реконструкции путепровода через улицу Минская Смоленского направления Московской железной дороги в объёме до 1.175 млрд руб.



Большая часть дополнительных доходов - 1.9 трлн руб. - поступит, как ожидается, за счет роста нефтяных котировок.





"AK&M" от 23.11.2018