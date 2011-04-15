ЦБ объявил учётную цену золота на 24 ноября - 2580.23 руб./г против 2590.75 руб./г на 23 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 24 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2580.23 руб./грамм
Серебро: - 30.65 руб./грамм
Платина: - 1777.65 руб./грамм
Палладий: - 2419.46 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
17.11 20.11 21.11 22.11 23.11
Золото 2579.59 2596.63 2579.12 2595.24 2590.75
Серебро 29.98 30.32 30.28 30.62 30.42
Платина 1784.37 1791.14 1790.26 1791.65 1784.47
Палладий 2467.57 2508.45 2429.19 2446.82 2423.59