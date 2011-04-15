Правительство утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2036 года

Правительство РФ утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2036 года, свидетельствует сообщение кабинета министров.



При этом Банк России и профильные ведомства должны уточнить отдельные положения, касающиеся в том числе: тарифной политики в инфраструктурном секторе до 2021 года с учётом принятых решений; уровня инфляции в краткосрочном периоде; показателей, определяющих соотношение реальной заработной платы и пенсий.





"AK&M" от 23.11.2018