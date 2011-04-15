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23/11/2018
19:02

Сбербанк покупает "золотой преф" Vikay Industrial Limited

ФАС удовлетворила ходатайство ПАО "Сбербанк России" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО "Новый Поток", АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Нефтяная компания "Новый Поток". Об этом говорится в сообщении службы.

Кредитная организация получила соответствующее право в связи с приобретением 1 "золотой" привилегированной акции кипрской компании Vikay Industrial Limited — акционера New Stream Group.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.


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