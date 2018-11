Нафтогаз произвёл очередной зачёт переплат Газпрома в соответствии с решением Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" направила ПАО "Газпром" заявление о зачете переплат за транзит газа в октябре этого года в сумме $3.8 млн в счёт погашения пени, начисляемой на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту. Об этом говорится в сообщении украинской компании.



Ранее Нафтогаз зачислил в счёт погашения пени $18.3 млн переплат за услуги транзита, предоставленные в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила $22 млн.



"Учитывая, что Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, Нафтогаз и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг Газпрома согласно решению Стокгольмского арбитража", - говорится в сообщении.



Напомним, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых Нафтогазом. Всего по решению Стокгольмского арбитража в транзитном деле Газпром должен Нафтогазу $4.63 млрд, из них $2.1 млрд были зачислены трибуналом в счёт задолженности Нафтогаза по оплате полученного в 2014-2015 годах, но не оплаченного газа.



Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, Газпром в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет Нафтогаз который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 23.11.2018