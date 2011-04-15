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23/11/2018
18:10

Объём экспорта нефти из РФ в январе-сентябре сократился на 0.1% до 190.9 млн т

Объём экспорта нефти в январе-сентябре 2018 года сократился на 0.1% до 190.9 млн т в годовом исчислении (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

В сентябре объём экспорта составил 21.6 млн т, увеличившись в годовом исчислении на 6.8%. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт уменьшился на 0.7%.

Удельный вес экспорта нефти в общем объёме российского экспорта в январе-сентябре составил 28.9%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44.7% (в январе-сентябре 2017 года соответственно, 26.9% и 44%).

В сентябре средняя фактическая экспортная цена на нефть составила $536.7 за тонну (+5.2% к августу). Цена мирового рынка на нефть Urals достигла $569.8 за тонну (+8.8%).



"AK&M" от 23.11.2018
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