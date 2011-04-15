Санация банка "Российский капитал" завершится в 2025 году

Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства банка "Российский Капитал", говорится в сообщении ЦБ.



В соответствии с изменениями, предусматривается оказание инвестором - АО "Дом.РФ" - за счёт собственных средств дополнительной финансовой помощи банку "Российский Капитал" с целью дальнейшего развития банка как универсальной ипотечно-строительной кредитной организации.



Предусмотрена также реорганизация банка в форме присоединения к нему Социнвестбанка, для которого банк в настоящий момент является инвестором.



Санация банка завершится в 2025 году.

ПАО АКБ "Российский Капитал" (ИНН 7725038124) основано в 1993 году. Банк включён в реестр банков, входящих в систему страхования вкладов. Основной акционер банка - Агентство по страхованию вкладов, которое владеет 99.99% его акций.



Банк "Российский капитал" входит в состав единого института развития в жилищной сфере. 100% акций банка 26 декабря 2017 года внесены в уставный капитал ДОМ.РФ.





"AK&M" от 23.11.2018