Нефть находится на минимумах за год

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу снижалась на 2.6% до $60.98 за баррель. Рынок "чёрного золота" продолжает оставаться под давлением в преддверии встреч представителей стран - основных производителей топлива в Вене - в начале декабря. Цена сорта Brent уже опускалась в пятницу до минимума с ноября прошлого года - около $60.3 за баррель, говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Эксперты опасаются, что ОПЕК и ОПЕК+ не смогут на этот раз обеспечить сокращение добычи нефти, которое в предыдущие два года работало и поддерживало нефтяные котировки на высоком уровне. При этом аналитики не исключают ослабление спроса на топливо в мире на фоне замедления темпов роста мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.



Рубль на этом фоне продолжает демонстрировать завидную устойчивость, снижаясь к доллару и укрепляясь к евро. Стоимость бивалютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) остаётся практически стабильной около 69.77 руб. Сказываются попытки игроков forex продавить европейскую валюту в район уровня $1.135.



Пик налогового периода, приходящийся на ближайший понедельник (будут уплачиваться НДПИ и акцизные сборы), заставляет экспортеров продавать валюту для пополнения рублёвой ликвидности, чтобы исполнить свои обязательные бюджетные платежи.



В итоге доллар к 14.43 MSK повышался с начала торгов на 0.2% до 65.76 руб., евро снижался в пределах 0.3% до 74.65 руб. Рублевая цена барреля сорта Brent при этом обновила многомесячный минимум немного выше 4 тыс., продолжая демонстрировать сохранение устойчивости российской валюты против нефти. Ещё недавно показатель равнялся 5.7 тыс.



До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65.2-66.4 руб., евро - в коридоре 73.95-75.35 руб.





"AK&M" от 23.11.2018