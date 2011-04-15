Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 ноября 2018 года



КОСМИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКЕ НЕ ХВАТИЛО "РЕСУРСА"

ДВА ИЗ ТРЕХ СПУТНИКОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ



Как стало известно "Ъ", российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных пяти лет из-за критических проблем, появившихся уже после их запуска. В группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019-2020 годах.





БИЛЕТ В ТОННЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ ДОРОГ

НОВАЯ "СТРОЙКА ВЕКА" НА БАМЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ В 261 МЛРД РУБ.



Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД. По мнению экспертов, стоимость строительства и его сроки слишком велики, чтобы привлечь частных инвесторов, в том числе проявлявшего интерес к проекту "Сибантрацита" Дмитрия Босова.





БИТКОЙН ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ

ЧАСТНЫЙ МАЙНИНГ СТАНОВИТСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ



Обвал цен на основные криптовалюты привел к коллапсу в майнинговом бизнесе. Это заметно как в промышленном секторе, где действуют крупнейшие компании, так и в частном, рентабельность которого стремится к нулю. В то же время, отмечают эксперты, майнинг как отрасль сокращается и в силу развития новых технологий. В ближайшем будущем, вероятно, небольшие компании и частные майнеры уйдут с рынка полностью, уступив место крупным организациям, имеющим ресурсы для технологической и рыночной перестройки бизнеса.





МЕСТА КАНДИДАТОВ НАРАСХВАТ

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БЛИЖЕ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ





В Москве начался отбор кандидатов в городской парламент, который во второй раз будет избираться исключительно по одномандатным округам. Источник "Ъ" в мэрии утверждает, что до конца года пройдут посвященные предстоящей кампании встречи с лидерами основных оппозиционных партий. Свой проект по отбору кандидатов - не связанный с партией - запустил экс-кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов. Насколько будет решено обновить состав Мосгордумы, зависит от результатов социсследований перед началом кампании, сказали "Ъ" в "Единой России".





БЫВШИЙ БАНКИР РАССЧИТАЛСЯ ЗА ДЕНЬГИ "АЛМАЗЮВЕЛИРЭКСПОРТА"

ЭКС-ПРЕДПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК





Как стало известно "Ъ", в законную силу вступил приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля - бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку. Банкир обвинялся в злоупотреблении полномочиями, способствовавшими хищению из МАБа 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Участниками преступления, по версии следствия, были бывший топ-менеджер внешнеэкономической компании Виктор Афонин и его брат, предприниматель Борис Афонин, им приговоры еще не вынесены.





ХИЩЕНИЯ В ЦУПЕ НЕ ПРОШЛИ ПРОКУРОРСКУЮ ПРОВЕРКУ

НА СВОБОДУ ВЫШЕЛ ГЛАВНЫЙ ФИГУРАНТ РЕЗОНАНСНОГО ДЕЛА



Как стало известно "Ъ", в Москве был освобожден из СИЗО гендиректор строительной компании "Дельта строй" Александр Осипов. Он проходит главным обвиняемым по скандальному уголовному делу о хищении более 300 млн руб. при реконструкции корпусов Центра управления полетами (ЦУП) "Роскосмоса" в Королеве, которое является продолжением расследования масштабных нарушений при возведении объектов Спецстроем в космической отрасли. Ранее Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу в отношении Александра Осипова, отправив его материалы на дополнительное расследование. Сам бизнесмен, отсидевший в СИЗО два года, настаивает, что добросовестно работал и никаких преступлений не совершал.





АВТОБУСЫ НАПРАВЯТ В ОНЛАЙН-КАССУ

УЧАСТНИКИ РЫНКА ПРЕДЛАГАЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ





Участники рынка междугородных автобусных перевозок обсуждают с властями возможность введения обязанности принимать электронные билеты, которые сейчас распространены лишь в отдельных регионах. По мнению онлайн-сервисов продажи билетов, отсутствие такого регулирования мешает развитию отрасли, в которой на интернет-продажи приходится лишь около 5%. Законодатели опасаются, что к цифровизации пока не готовы сами перевозчики.





СПИК СТАЛ НА 2% ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

ДЕРЖАТЕЛИ КОНТРАКТОВ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПОВЫШЕНИЯ НДС



Минпромторг предложил гарантировать неизменность ставки НДС по существующим специнвестконтрактам (СПИК 1.0). По общему правилу ставка НДС с 2019 года вырастет с 18% до 20%. Собеседники "Ъ" в Белом доме полагают, что специальной льготы по НДС для держателей СПИК не будет, но им могут быть предоставлены субсидии в качестве компенсации. Шанс получить эти субсидии, срочно заключив СПИК до конца года, есть у автоконцернов BMW, Hyundai, группы ГАЗ и альянса АвтоВАЗ-Renault-Nissan.





"ВЛАДИМИР" СТАНЕТ "БОЛЬШИМ"

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ ГРУППЫ "РЕНОВА" МОГУТ БЫТЬ ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ





Группа "Ренова" объединяет принадлежащие ему межрегиональный негосударственный пенсионный фонд (МНПФ) "Большой" и негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Владимир". Слияние фондов, входящих в финансовые группы, стало трендом этого года. Консолидация позволяет сократить издержки, а также повысить стоимость бизнеса в преддверии возможной продажи.





БАНКИРЫ ПОДЕЛЯТСЯ КИБЕРУГРОЗАМИ

КИБЕРПЛАТФОРМА ФИНАНСИСТОВ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ОАО РЖД И "НОРНИКЕЛЬ"



Ассоциация банков России (АБР) решила дать возможность подключаться к платформе по обмену данными о киберугрозах компаниям и банкам, не являющимся ее членами. Первыми такими игроками станут ОАО РЖД и "Норникель", при этом входить в состав ассоциации им не придется. Расширение числа пользователей выгодно АБР само по себе, поскольку новые крупные игроки могут предоставить не только ценные сведения, но и дополнительное финансирование проекта.





СПЕЦСТАЛИ ПОШЛИ НА ПЕРЕПЛАВКУ

ВМК "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" МЕНЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦА И ЗАЩИЩАЕТСЯ ОТ БАНКРОТСТВА



Как стало известно "Ъ", контролирующим акционером крупнейшего производителя спецсталей РФ ВМК "Красный Октябрь" и Златоустовского ЭМЗ стал Павел Кротов, которого связывают с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова. Основную часть своей доли ему продал находящийся в международном розыске Дмитрий Герасименко, оставшись миноритарием. Но "Красный Октябрь" недавно признан банкротом, и новому владельцу придется "восстанавливать корпоративный контроль над заводом".





В DANONE ПРИГЛАШАЮТ "ФРУТОНЯНЮ"

ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ МОЖЕТ КУПИТЬ ЛИПЕЦКУЮ



На крупнейшего производителя детского питания "Прогресс" (бренд "Фрутоняня"), который пытаются продать несколько лет, нашелся новый претендент. Переговоры о покупке актива, стоимость которого оценивается до $530 млн, начала французская Danone. Сделка позволит компании нарастить долю российского рынка детского питания более чем вдвое, до 40%.





FACEBOOK ЗАЧИСТИТ РЕПУТАЦИЮ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ НАЧАЛИ БЛОКИРОВАТЬ В РОССИИ ПОСТЫ ПО РЕШЕНИЮ СУДА



Facebook и Instagram начали скрывать для российских пользователей посты по решению местного суда. Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева. Это первый заметный случай блокировки по закону, вступившему в силу в апреле 2018 года, но число подобных дел будет расти, уверены юристы.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 26.11.2018