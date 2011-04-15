Дайджест газеты "Ведомости" от 26 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 ноября 2018 года.





РОССИЯ СВОИХ НЕ МЕНЯЕТ



ОЭСР впервые отчиталась об автоматическом обмене налоговой информацией. Россия данные уже получила, а свои пока не передала.



В нынешнем году 86 стран, согласившихся обмениваться друг с другом налоговой информацией, около 4500 раз передали друг другу сведения - об этом впервые отчиталась Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Доклад описывает состояние обменной системы на 22 ноября 2018 г.



Стандарт об автоматическом обмене информацией был принят еще в 2014 г., внедрить его обязались почти 100 стран.



Среди стран, которые не участвуют полноценно в обмене, пока и Россия - страна уже получила первые данные от других стран за 2017 г., но сама еще не успела предоставить свою информацию. Федеральная налоговая служба (ФНС) завершает подготовку информации для передачи зарубежным странам, заверяет представитель службы.





"У НАС ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЧНЕЙШИЕ СВЯЗИ С РОССИЕЙ"



Президент Louis Roederer рассказывает о значении российского рынка, сотрудничестве с Филиппом Старком и шампанском, которое заставляет плакать.



Мы беседуем с президентом Louis Roederer Фредериком Рузо в исторической штаб-квартире компании в Реймсе, откуда его предки руководили глобальной экспансией шампанского дома, который в конце XIX - начале XX в. стал одним из крупнейших производителей этого вина в мире.



Сегодня компания Louis Roederer - глобальный холдинг, который владеет виноградниками и выпускает вина помимо Шампани также в Бордо, Провансе, Долине Роны, Порту и Калифорнии. Состояние Фредерика Рузо издание Challenges в 2017 г. оценило в 780 млн евро, поставив его на 3-е место в списке богатейших французских виноделов после Бернара Арно (для которого спиртные напитки лишь 12% его многомиллиардного бизнеса LVMH) и Пьера Кастеля, владельца крупнейшего во Франции производителя марочных вин Castel Freres.





ЗАЕМЩИК ВАЖНЕЕ КРЕДИТА



Россельхозбанк не сможет закончить год без убытка: потери в III квартале - 13,34 млрд руб., пришлось создать большие резервы.



За девять месяцев 2018 г. чистый совокупный убыток Россельхозбанка (РСХБ) достиг 15,16 млрд руб., по данным МСФО. За первое полугодие госбанк потерял всего 1,8 млрд руб., основные потери он понес в III квартале - 13,34 млрд руб.



В июле - сентябре у РСХБ выросли отчисления в резервы - 19,34 млрд руб., тогда как за первые два квартала банк сформировал резервов всего на 23,24 млрд руб. В III квартале сумма доначисленных резервов оказалась больше, чем чистый процентный доход (18 млрд руб.).



В этом году государство уже пополнило капитал РСХБ на 5 млрд руб., еще 15 млрд руб. банк привлек за счет выпуска бессрочных субординированных облигаций. "Похоже, государство докапитализирует госбанк не для роста бизнеса, а чтобы он закрыл старые проблемы и привел свой баланс в порядок", - считают аналитики.





НЕФТЬ ДЕШЕВЛЕ $60



Впервые с октября 2017 г. цена на нефть пробила психологически важную отметку в $60 за барр. За 1,5 месяца сырье подешевело на треть.



"Нефтяные цены снижаются. Великолепно! <...> Наслаждайтесь! Сейчас $54 [за барр. WTI], было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте еще ниже!" - написал в Twitter президент США Дональд Трамп в прошлую среду, а уже 23 ноября трейдеры и фонды устроили распродажу нефти.



Фьючерсы на нефть Brent упали ниже $60 за барр., подешевев на 6,07% до $58,80. Американский сорт WTI опустился на 7,71% до $50,42 за барр., свидетельствуют данные Bloomberg. Теперь нефть стоит как в октябре 2017 г. Причиной обвала стали заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти, рекордный уровень добычи в США - вторую неделю страна добывала 11,7 млн барр. сырья в сутки - и введение "мягких санкций" против Ирана.





БИТКОЙН ЗАКАТЫВАЕТСЯ



Криптовалютный пузырь продолжает сдуваться. Биткоин стоит уже в пять раз дешевле прошлогоднего рекорда.



В ночь на воскресенье цена биткоина опустилась ниже $4000, следует из данных Coinmarketcap. Начав падать около полуночи, криптовалюта достигла минимума в $3585 и начала обратный рост. На момент подготовки заметки она так и не вернулась к отметке в $4000.



Впервые эту отметку криптовалюта, много лет стоившая дешевле $1000, преодолела чуть больше года назад - в августе 2017 г. Тогда бурный рост биткойна уже начался, и криптовалюта подорожала к январю прошлого года почти в пять раз. Это объяснялось тем, что биткойн пользовался большим спросом в Азии, а также при размещениях ICO, где расчеты часто происходят именно в биткоинах. Осенью 2017 г. биткойн преодолел несколько психологических отметок, и его бурный рост расколол надвое финансовое сообщество, часть которого сочла биткойн пузырем, часть - возможностью заработать.





УМНЫМ ЛЮДЯМ ТРУДНЕЕ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ



Почему умным людям труднее делать карьеру? Пять проблем, которые мешают самым одаренным продвигаться по службе.



Интеллект в чистом виде - несомненно, огромное преимущество, но его не достаточно. И порой причина, по которой интеллектуально одаренные люди не достигают всего, чего хотят, заключается в том, что они мешают сами себе. Если вы в такой ситуации - есть хорошая новость: когда вы поймете свои недостатки, то сможете устранить их. Вот пять проблем, с которыми чаще всего сталкиваются умные люди.



Очень умные люди иногда считают успех неизбежным благодаря своему интеллекту и не понимают важности других навыков. Например, человек, которому трудно дается дипломатия на рабочем месте, может считать ее ненужным, недостойным навыком, который только раздражает. Также люди с высоким уровнем интеллекта могут считать коммуникабельность обязательной для секретаря, но не для руководителя. По этой причине они не тратят время и силы на развитие подобных навыков.





КАК ПОМОЧЬ "РАБОТАЮЩИМ БЕДНЫМ"



Одна из важных черт российской экономики - феномен "работающих бедных". Миллионы людей имеют постоянную работу, но при этом доходы не обеспечивают им достойного уровня жизни.



У этого феномена может быть много разных причин: экономические монополии, низкая географическая мобильность населения, коррупция госуправления. Решение каждой из этих проблем может потребовать многих лет или даже десятилетий. Что должно делать правительство, если "работающим бедным" необходимо помочь уже сейчас?



На этот вопрос нет простых ответов. Например, Алексей Навальный предлагает повысить МРОТ до 25 000 руб. Плюсы и минусы этой идеи уже обсуждались в деталях. Ее главным недостатком может быть искажающий эффект на рынке труда: фирмы, которые не могут позволить себе повысить зарплату, просто уволят часть работников или обанкротятся, уйдут в серый сектор. В итоге, утверждают критики, эта мера навредит тем самым людям, которым правительство хочет помочь.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.11.2018