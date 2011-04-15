Ямал СПГ осуществил первую перевалку СПГ в Норвегии

Ямал СПГ осуществил первую операцию по перевалке СПГ с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии. Об этом сообщило ПАО "НОВАТЭК".



Танкер ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" успешно перегрузил доставленную с завода "Ямал СПГ" в Сабетте партию СПГ на танкер более низкого ледового класса "Псков", который затем направился для доставки груза покупателям в Северо-Западную Европу.



Первый заместитель председателя правления НОВАТЭКа Лев Феодосьев, цитируемый в сообщении, отметил: "Первый опыт перевалки СПГ с танкера на танкер является для нас очень важным событием. Этот подход позволяет оптимизировать наши транспортные затраты, уменьшив логистическое плечо для танкеров ледового класса Arc7, а также обеспечить своевременную отгрузку продукции с "Ямала СПГ". Приобретенный опыт планируем использовать в наших будущих масштабных проектах по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманской области, выстраивая максимально эффективную логистическую цепочку наших СПГ проектов".



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб.



"AK&M" от 26.11.2018