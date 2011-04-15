Текущий внешний фон призывает начать осторожные покупки, полагают аналитики

Текущий внешний фон призывает начать осторожные покупки. Так, американские фьючерсы после просадки в пятницу сегодня с утра прибавляют около 0.2%, преимущественно в "зеленой" зоне торгуется Азия. Наконец, более процента прибавляет нефть, пытаясь закрепиться выше $60 за баррель. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Но есть и "ложка дегтя" из Украины. Сегодня пройдет экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное вчерашнему морскому инциденту с украинскими кораблями. Россия заявляет о провокации, а Украина говорит, что ее корабли были незаконно обстреляны и задержаны. По сообщения украинских СМИ, в 16:00 планируется провести заседание Верховной рады, где будет рассмотрен вопрос введения военного положения на Украине.



Данный конфликт негативно отразится на рублевых активах, поскольку почему-то нет особых сомнений, что в инциденте будет признана виновной Россия. Вопрос лишь в том, насколько жесткой будет риторика западных представителей и стоит ли ждать за этим новых санкций.



Однако может часть спекулятивных лонгов под вечер стоит прикрыть из-за опасения негативного для России исхода заседания Совбеза ООН.



Как всегда, страхи вносит и нефть. В пятницу "черное золото" вновь рухнуло и почти дошло до нашей цели в $58 за баррель, которая еще пару недель назад казалась чем-то нереальным. Как и раньше, фундаментальных и новостных поводов для столь дешевой нефти нет и падение происходит за счет спекулятивной "медвежьей" атаке.



Сегодня с утра на сильно перепроданном рынке сырья намечается разворот, но риски "залива" рынка под вечер все равно присутствуют. Прогнозировать движения нефти нет смысла, поскольку ее характер зависит исключительно от прихоти большого "черного медведя". В качестве ближайшего ориентира отскока выступает отметка $63, падения - $55 за баррель.



Российская валюта в пятницу также не устояла перед обвалом нефти и завершила торги на отметке 66. Поддерживаемый налоговым периодом рубль в первой половине понедельника попытается уйти ниже отметки 65.5 руб. за доллар, однако финальный аккорд в торгах будет поставлен риторикой дипломатов в отношении российско-украинского морского конфликта.









"AK&M" от 26.11.2018