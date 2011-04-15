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26/11/2018
11:23

Рубль под умеренным давлением из-за обострения геополитических рисков и низких цен на нефть

Рубль под умеренным давлением в начале торгов на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. В ходе торгов в пятницу рубль начал терять позиции, реагируя на поход нефти ниже психологической отметки $60 за баррель. Об этом говорится в обзоре Nordea.

События в Керченском проливе стали дополнительным фактором давления на российскую валюту в начале недели. Тем не менее, российская валюта пока довольно умеренно реагирует на возросшие геополитические риски.

Страновая риск-премия выросла незначительно (российский CDSподнимался до 160 пунктов по сравнению с 155 пунктами в конце прошлой недели). Особую значимость для динамики рубля будет иметь реакция Запада на данные события, например, в ходе сегодняшнего заседания Совбеза ООН (19:00 по Москве). Рынок будет чутко реагировать на любые сигналы о возможном ужесточении санкционного давления. Риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления.

"AK&M" от 26.11.2018
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