РОСНАНО продаёт 49% "Хевел"

АО "РОСНАНО" заключило договор о продаже 49% ООО "Хевел" с другим участником проекта - "Реам Менеджмент". Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Владельцем "Реам Менеджмент" является Михаил Сиволдаев. В результате сделки покупатель увеличит долю в проекте до 54% c 5%. Сделка предусматривает оплату доли РОСНАНО до конца 2018 года.



РОСНАНО продолжит участие в проекте "Хевел" в качестве основного кредитора до полного погашения долга, сохранив одного представителя в составе совета директоров проекта. Текущий размер основного долга компаний, входящих в ГК "Хевел", перед РОСНАНО составляет более 10 млрд руб. Действующие условия кредитных соглашений предполагают срок полного погашения займов до конца 2025 года.



"Выход РОСНАНО из капитала "Хевел" продиктован тем, что компания прошла основные стадии технологического роста и стала устойчивым бизнесом. Данная сделка является прибыльной для РОСНАНО", - отметил старший управляющий директор УК "РОСНАНО" Сергей Вахтеров, цитируемый в сообщении.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года составила 2 млрд руб. Выручка за отчётный период составила 14.2 млрд руб., получена валовая прибыль в размере 5.5 млрд руб.



Чистый убыток РОСНАНО по РСБУ за 9 месяцев 2017 года снизился в 2 раза до 5.97 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 18.8 млрд руб., что почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доходы от инвестиционной деятельности достигли 9 млрд руб.



Совокупные операционные расходы компании за 9 месяцев 2018 года снизились до 3.1 млрд руб., в том числе за счёт сокращения управленческих расходов более чем на 22% до 2.7 млрд руб.



Поступления от инвестиционной деятельности РОСНАНО составили 11.4 млрд против 9 млрд руб. в аналогичном периоде 2017 года за счёт продажи долей в капитале портфельных компаний РОСНАНО, а также за счёт распределения доходов от зарубежных проектов.



В отчетном периоде на обслуживание долга направлено 20.5 млрд руб., что на 2.4 млрд руб. больше чем за аналогичный период 2017 года. За 9 месяцев досрочно погашено 6.1 млрд руб.



Чистая прибыль АО "РОСНАНО" в первом полугодии 2018 года по МСФО достигла 2.2 млрд руб. против убытка в 4.4 млрд руб. в первом полугодии 2017 года. Поступления от инвестиционного портфеля в первом полугодии 2018 года превысили в 1.8 раз показатель аналогичного периода прошлого года и составили 4.3 млрд руб. В отчетном периоде компания сократила процентные расходы по кредитам и займам на 1.5 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2017 года, в том числе благодаря снижению долговой нагрузки на 4.9 млрд руб. На обслуживание долга направлено 14.6 млрд руб., из них на погашение основной суммы долга пришлось 8.6 млрд руб., что на 1.5 млрд руб. больше чем за аналогичный период 2017 года. Долговые обязательств на сумму 4.9 млрд руб. погашены досрочно.



ООО "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "РОСНАНО", основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы - более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.



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