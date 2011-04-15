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26/11/2018
12:50

Связь-Банк присоединил Глобэксбанк

ПАО АКБ "Связь-Банк" завершило процесс реорганизации в форме присоединения АО "Глобэксбанк" и стало его правопреемником по всем правам и обязанностям. Об этом говорится в сообщении банка.

Филиалы Глобэксбанка вошли в сеть Связь-Банка и продолжают работать по тем же адресам.

Теперь Связь-Банк обслуживает клиентов в 64 городах России. Сеть пополнилась пятью филиалами - Центральным, Невским, Сибирским, Донским и Поволжским. Общее количество точек продаж увеличилось почти на 30% до 127.

ПАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России N 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.

АО "Глобэксбанк" (Банк "Глобэкс" ИНН 7744001433) - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году, предоставляет все виды банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам в рублях и валюте.

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