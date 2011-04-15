Две трети россиян ориентированы на сберегательное поведение, ВЦИОМ

Две трети россиян (64%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.



С начала года эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 64%. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24%.



Доверие к банкам в последние месяцы незначительно снизилось: так, с января по октябрь 2018 года доля респондентов, считающих вариант вклада на счёт лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 42-51%, непосредственно в октябре - 46%. В октябре 2015 года и 2016 года показатели были ниже (39-40%). О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорят треть опрошенных (34%).





"AK&M" от 26.11.2018