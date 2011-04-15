В Московской области таможенники задержали санкционые сыры на 2.5 млн руб.

На Ступинском таможенном посту Московской областной таможни задержано более 21 т санкционного сырного продукта из Германии. Об этом сообщила ФТС.



Стоимость партии составила порядка 2.5 млн руб.

По заключению экспертизы, продукт произведён по технологии, аналогичной технологии производства рассольных сыров - санкционных товаров, запрещённых к ввозу в РФ. Возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП (Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров).



На товарную партию наложен арест, продукт подлежит уничтожению.



"AK&M" от 26.11.2018