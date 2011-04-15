Toyota отзывает 423 автомобиля C-HR в РФ. Об этом сообщил Росстандарт.



Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО "Тойота Мотор", являющимся официальным представителем Toyota на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые с 18 июня по 28 августа 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность того, что один или несколько крепёжных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время производственного процесса. В этой ситуации может произойти ослабление затяжки крепежных болтов подшипников задней ступицы, что может привести к их откручиванию и потере. Откручивание болтов может привести к повреждению компонентов задней тормозной системы или стать причиной отсоединения задних колес. Это может привести к снижению тормозной эффективности или к потере устойчивости автомобиля, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения аварии.



Уполномоченные представители изготовителя "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей Toyota C-HR, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена проверка болтов крепления подшипников задней ступицы и замена при необходимости.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония).



ООО "Тойота Мотор" осуществляет свою деятельность в России с 1 апреля 2002 года.



"AK&M" от 26.11.2018