ДОМ.РФ и ВТБ закрыли сделку в рамках "Фабрики ИЦБ" на 74.3 млрд руб.

ДОМ.РФ и ВТБ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путём выпуска ипотечных облигаций объёмом 74.3 млрд руб. в рамках программы "Фабрика ИЦБ". Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.



Это крупнейший выпуск ИЦБ не только в программе выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ипотечных ценных бумаг.



"С учётом состоявшегося выпуска объем совместных сделок ДОМ.РФ ВТБ составил 122.5 млрд руб. Это больше объема, который был запланирован в рамках меморандума в 2016 году. Дальнейшее сотрудничество с одним из крупнейших российских банков позволит нам создать высоколиквидный рынок ипотечных ценных бумаг и привлекать на него институциональных инвесторов", - прокомментировал Кирилл Гришанов, управляющий директор ДОМ.РФ.



"Мы продолжаем активно сотрудничать с ДОМ.РФ по осуществлению транзакций в рамках "Фабрики ИЦБ", что способствует росту объёмов рынка ипотечной секьюритизации в России, расширению круга инвесторов. Данные бумаги, обеспеченные первоклассным ипотечным портфелем Банка ВТБ и поручительством ДОМ.РФ, являются высоконадежным инструментом, среди характеристик которого можно выделить пониженный коэффициент риска, льготное налогообложение и возможность при определенных условиях признаваться для целей учета как базовый актив, поэтому мы уверены, что эти облигации будут востребованы на рынке", - отметил Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал.



В 2017-2018 гг. состоялось 8 выпусков облигаций с ипотечным покрытием "Фабрики ИЦБ" более чем на 195 млрд руб.



"Фабрика ИЦБ" ДОМ.РФ - механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы. Банком России установлен коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации ДОМ.РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ в размере 20% (в пределах коэффициента рублевого фондирования). Ранее коэффициент риска по т аким ценным бумагам был равен 100%.



ДОМ.РФ реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан. Компания существует с 1997 года (ранее - АИЖК).



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 26.11.2018