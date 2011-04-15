Совкомбанк стал единственным владельцем онлайн-сервиса Fintender.ru

Совкомбанк стал единственным владельцем Fintender.ru, говорится в сообщении банка.



В рамках сделки была произведена полноценная миграция сервиса на инфраструктуру Совкомбанка. Название оператора сервиса осталось прежним - АО "Финтендер", но счета площадки теперь будут обслуживаться в Совкомбанке. При перезапуске Fintender.ru были реализованы механизмы, позволяющие пользователям перенести свой профиль автоматически. Это сделало переход максимально комфортным для клиентов и агентов.



Fintender.ru - онлайн-сервис, который обеспечивает взаимодействие Совкомбанка с участниками закупок (государственных и коммерческих) и агентами, сопровождающими участников тендеров.



ПАО "Совкомбанк" (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия. Банк работает 74 субъектах Российской Федерации, его региональная сеть включает 3 филиала и более 300 иных структурных подразделений.





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