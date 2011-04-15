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26/11/2018
16:49

Банк России определил тарифы Системы быстрых платежей

Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая заработает в начале 2019 года. Комиссии установлены на уровне от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода, говорится в сообщении ЦБ.

"Система быстрых платежей - важнейший инфраструктурный проект национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный доступ участников рынка к этому сервису, а с другой - предоставит нашим гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей, - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. - Учитывая также и социальную значимость проекта, мы установили для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они в свою очередь имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам. Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря Системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся".

Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

В дальнейшем сервисы СБП будут развиваться: будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платёж.



"AK&M" от 26.11.2018
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