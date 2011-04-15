Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 ноября

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Банк России установил на 27 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.3308
1 Азербайджанский манат 39.2026
100 Армянских драмов 13.7128
1 Белорусский рубль 31.4232
1 Болгарский лев 38.6670
1 Бразильский реал 17.3725
100 Венгерских форинтов 23.4668
1000 Вон Республики Корея 58.9496
10 Гонконгских долларов 85.0073
1 Датская крона 10.1360
1 Доллар США 66.5072
1 Евро 75.5655
100 Индийских рупий 94.2997
100 Казахстанских тенге 17.9033
1 Канадский доллар 50.4224
100 Киргизских сомов 95.2484
10 Китайских юаней 95.8966
10 Молдавских леев 38.7120
1 Новый туркменский манат 19.0292
10 Норвежских крон 77.8144
1 Польский злотый 17.6309
1 Румынский лей 16.2359
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.1517
1 Сингапурский доллар 48.4358
10 Таджикских сомони 70.5647
1 Турецкая лира 12.6859
10000 Узбекских сумов 80.3467
10 Украинских гривен 23.9149
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3686
10 Чешских крон 29.2083
10 Шведских крон 73.5740
1 Швейцарский франк 66.7408
10 Южноафриканских рэндов 48.4132
100 Японских иен 58.6923
"AK&M" от 26.11.2018