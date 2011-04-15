Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 ноября

Банк России установил на 27 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3308

1 Азербайджанский манат 39.2026

100 Армянских драмов 13.7128

1 Белорусский рубль 31.4232

1 Болгарский лев 38.6670

1 Бразильский реал 17.3725

100 Венгерских форинтов 23.4668

1000 Вон Республики Корея 58.9496

10 Гонконгских долларов 85.0073

1 Датская крона 10.1360

1 Доллар США 66.5072

1 Евро 75.5655

100 Индийских рупий 94.2997

100 Казахстанских тенге 17.9033

1 Канадский доллар 50.4224

100 Киргизских сомов 95.2484

10 Китайских юаней 95.8966

10 Молдавских леев 38.7120

1 Новый туркменский манат 19.0292

10 Норвежских крон 77.8144

1 Польский злотый 17.6309

1 Румынский лей 16.2359

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.1517

1 Сингапурский доллар 48.4358

10 Таджикских сомони 70.5647

1 Турецкая лира 12.6859

10000 Узбекских сумов 80.3467

10 Украинских гривен 23.9149

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3686

10 Чешских крон 29.2083

10 Шведских крон 73.5740

1 Швейцарский франк 66.7408

10 Южноафриканских рэндов 48.4132

100 Японских иен 58.6923

"AK&M" от 26.11.2018