Банк России на 27 ноября повысил курс евро к рублю почти на 63 копейки до 75.5655 руб., курс доллара США - более чем на 84 копейки до 66.5072 руб.

Банк России на 27 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 63 копейки до 75.5655 руб. с 74.9385 руб., курс доллара США - более чем на 84 копейки до 66.5072 руб. с 65.6664 руб. 24 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 27 ноября увеличилась более чем на 74 копейки (+1.07%) до 70.5835 руб. с 69.8388 руб. 24 ноября.



"AK&M" от 26.11.2018