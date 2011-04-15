В "Лужниках" открылась канатная дорога

В Москве открылась канатная дорога, соединившая спорткомплекс "Лужники" и Воробьёвы горы. Об этом сообщил Стройкомплекс.



В рамках открытия мэр города Сергей Собянин отметил, что сегодня, чтобы попасть от смотровой площадки до "Лужников" потребуется на машине около 20 минут. По канатной дороге можно будет доехать за пять минут.



На маршруте длиной 720 м расположены три станции:"Воробьёвы горы" (верхняя), "Новая лига" и "Лужники" (нижняя). Здесь будет курсировать 35 кабинок.



На Московской канатной дороге будет два маршрута: туристический ("Воробьёвы горы - Лужники") и спортивный ("Воробьёвы горы - Новая лига").



На первом маршруте установлены закрытые кабины с зацепами для велосипедов. Каждая рассчитана на восемь человек.



Предусмотрены две VIP-кабины для важных гостей или проведения торжественных мероприятий.



Для туристов во всех кабинах установлен аудиогид, говорящий на разных языках.



Для москвичей и гостей столицы канатная дорога заработает завтра, 27 ноября. Спортивный маршрут запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.



На спортивном маршруте будет курсировать 10 открытых кресельных кабин, предназначенных для спортсменов и учеников спортивной школы "Воробьевы горы". Таким образом, выходить на станции "Новая Лига" будут только спортсмены, она не предназначена для туристов.



Канатная дорога открыта с 11 до 23 часов. Тариф "туда" - 400 руб. в будни, 500 руб. в выходные. Тариф "туда-обратно" - 700 руб. в будни, 800 руб. в выходные. Действует в течение всего дня. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу "туда" - 300 руб. в будни, 400 руб. в выходные. Поездку можно оплачивать путём списания средств с кошелька карты "Тройка".



"AK&M" от 26.11.2018