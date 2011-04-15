Ситуация на внешних площадках не сулит российскому рынку ничего хорошего, полагают аналитики

В текущем году на российском рынке вряд ли состоится предновогоднее "ралли", поскольку цены на нефть снизились до минимумов февраля, а возможное введение новых антироссийских санкций вынуждает инвесторов отказываться от длинных позиций. Об этом заявил ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, говорится в сообщении компании.



Аналитик рассматривает несколько вариантов развития событий на сырьевом рынке: "Главный вопрос касается судьбы соглашения OPEC+. РФ пока весьма неохотно говорит о своём участии в будущем сокращении добычи. Саудовская Аравия попала на крючок Вашингтона в связи с делом по убийству Джамаля Хашогги. Более того, в самой Саудовской Аравии усиливается недовольство коронованным принцем. В этой связи вероятности весьма размыты, а при реализации негативного сценария нефть способна упасть в диапазон $40-60. Если же мягкое соглашение будет заключено, а США договорятся с Китаем, то актуальным станет диапазон $60-70".



Для российского бюджета текущее снижение цен на нефть не критично, поскольку он формируется из расходов, доходов и резервов. "В последние годы на формирование резервов направляются значительные суммы, которые многие бы хотели потратить на стимулирование экономики, но ситуация сегодня этому явно не способствует. Фактически правительство живёт при ценах около $40 за баррель, а дополнительные доходы откладывает на "плохие" времена", - отметил А.Кочетков.



Несмотря на сильное снижение нефти, сильных движений по паре доллар/рубль до конца года в компании "Открытие Брокер" не ожидают: России нужен стабильный рубль. К тому же российская валюта и так достаточно слаба. Дальнейшее ослабление рубля приведёт к девальвации труда и падению реальных доходов населения, а с ними и реальной экономики. Таким образом, на конец года аналитики не ждут каких-либо больших потрясений. По прогнозам, курс будет колебаться в диапазоне +/- 1.5 рубля от текущего значения.



Резкий подъём рынка может быть только в случае отмены санкций, - утверждает А.Кочетков. - Если этого не будет, что очень вероятно, то российский рынок продолжит "болтаться" в прежнем диапазоне 2100-2500 пунктов по индексу МосБиржи. Хотя в последнее время оптимизма немного прибавилось из-за ослабления краткосрочных рисков очередных американских ограничений.



Схожая ситуация складывается и на американском рынке, который ещё не закончил текущую фазу падения, считает А.Кочетков.



"В глобальном плане коррекция может продолжаться следующие два года. Естественно, что можно найти и потенциально интересные истории, которые сейчас принято считать "плохими". Инвесторы могут обратить внимание на отечественный рынок. На нём есть достаточно много бумаг, которые принесут и высокую доходность, и потенциальный рост капитализации", - подчеркивает аналитик.



По мнению А.Кочеткова, в ближайшие кварталы акции госбанков могут быть одной из самых интересных на рынке.



"AK&M" от 26.11.2018