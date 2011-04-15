ЦБ объявил учётную цену золота на 27 ноября - 2622.89 руб./г против 2580.23 руб./г на 24 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 27 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2622.89 руб./грамм
Серебро: - 30.48 руб./грамм
Платина: - 1808.96 руб./грамм
Палладий: - 2433.33 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
20.11 21.11 22.11 23.11 24.11
Золото 2596.63 2579.12 2595.24 2590.75 2580.23
Серебро 30.32 30.28 30.62 30.42 30.65
Платина 1791.14 1790.26 1791.65 1784.47 1777.65
Палладий 2508.45 2429.19 2446.82 2423.59 2419.46