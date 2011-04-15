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26/11/2018
16:13

Кабмин одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане

Кабмин одобрил проведение на территориях Москвы и Республики Татарстан эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Срок проведения эксперимента - с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года.

В ходе эксперимента, в частности, предусматриваются: подтверждение возможности эксплуатации высокоавтоматизированного транспортного средства на автомобильных дорогах общего пользования в автоматизированном режиме управления; выработка технических требований к автоматизированной системе вождения для разработки технических регламентов и документов по стандартизации.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" определён испытательной лабораторией, где будет проводиться оценка соответствия требованиям безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств.

На основе данных, полученных в результате эксперимента, предполагается сформировать требования для высокоавтоматизированных транспортных средств, применяемых при проведении оценки соответствия.


"AK&M" от 26.11.2018
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