Кабмин одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане

Кабмин одобрил проведение на территориях Москвы и Республики Татарстан эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Срок проведения эксперимента - с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года.



В ходе эксперимента, в частности, предусматриваются: подтверждение возможности эксплуатации высокоавтоматизированного транспортного средства на автомобильных дорогах общего пользования в автоматизированном режиме управления; выработка технических требований к автоматизированной системе вождения для разработки технических регламентов и документов по стандартизации.



Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" определён испытательной лабораторией, где будет проводиться оценка соответствия требованиям безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств.



На основе данных, полученных в результате эксперимента, предполагается сформировать требования для высокоавтоматизированных транспортных средств, применяемых при проведении оценки соответствия.





"AK&M" от 26.11.2018