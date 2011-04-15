Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1.3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба банка.



"Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причинённых вследствие аннексии Крыма со стороны РФ, принял Арбитражный трибунал в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года. Слушание состоялось в соответствии с арбитражным регламентом комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между кабмина Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, говорится в сообщении.



Сумма возмещения составит $1.3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Согласно статье 32 арбитражного регламента комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедлений. "Решение арбитража в пользу Ощадбанка стало результатом более чем четырехлетних усилий команды Ощадбанка и его юридических советников - компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника Астерс Консалт", - отмечает банк.



После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет предпринимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств из РФ. Банк будет активно добиваться исполнения арбитражного решения по активам России в соответствующих юрисдикциях во всем мире, подытоживается в сообщении.



"AK&M" от 26.11.2018