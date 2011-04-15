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26/11/2018
18:09

ФАС оштрафовала РЖД на 100 тыс. руб.

Московское областное УФАС вынесло постановление о наложении на ОАО "РЖД" штрафа в размере 100 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении службы.

Штраф назначен по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении компании за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Ранее в УФАС поступило заявление жителя города Химки с жалобой на нарушение РЖД указанных правил, выразившееся в невыполнении мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в срок, установленный правилами технологического присоединения.

По результатам рассмотрения указанного заявления УФАС установлено, что РЖД нарушили правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ответственность за данное правонарушение предусмотрена КоАП РФ.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.

Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.

Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.


"AK&M" от 26.11.2018
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