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26/11/2018
18:48

Владивостокские таможенники задержали партию валюты на 13 млн руб.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт "Владивосток" Владивостокской таможни задержали незадекларированную валюту на сумму около 13 млн руб. у вылетающего в Пхеньян гражданина Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщила ФТС.

Пассажир был остановлен в "зелёном коридоре" и в ходе устного опроса заявил, что имеет при себе незадекларированные денежные средства, предъявив их к таможенному осмотру. Валюта в объёме $192.3 тыс. и 1 тыс. евро была упакована в коробку от обуви, находившуюся в кожаной сумке.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере". Денежные средства задержаны.


"AK&M" от 26.11.2018
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