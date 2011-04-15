Владивостокские таможенники задержали партию валюты на 13 млн руб.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт "Владивосток" Владивостокской таможни задержали незадекларированную валюту на сумму около 13 млн руб. у вылетающего в Пхеньян гражданина Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщила ФТС.



Пассажир был остановлен в "зелёном коридоре" и в ходе устного опроса заявил, что имеет при себе незадекларированные денежные средства, предъявив их к таможенному осмотру. Валюта в объёме $192.3 тыс. и 1 тыс. евро была упакована в коробку от обуви, находившуюся в кожаной сумке.



В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере". Денежные средства задержаны.





"AK&M" от 26.11.2018