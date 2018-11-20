ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 27 ноября, в размере 66.5072 руб. против 65.6664 руб. на 24 ноября

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 ноября в размере 66.5072 руб. против 65.6664 руб. на 24 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.11.18 - 65.6664 руб.

23.11.18 - 65.6067 руб.

22.11.18 - 65.9485 руб.

21.11.18 - 65.5871 руб.

20.11.18 - 66.0081 руб.























































































"AK&M" от 27.11.2018