ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 27 ноября, в размере 75.5655 руб. против 74.9385 руб. на 24 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



24.11.18 - 74.9385 руб.

23.11.18 - 74.8048 руб.

22.11.18 - 75.1483 руб.

21.11.18 - 75.1825 руб.

20.11.18 - 75.3218 руб.





















































































"AK&M" от 27.11.2018