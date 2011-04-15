Повтор! Цены производителей бензина в октябре выросли на 5%, с начала года - на 32.4%

Потребительские цены на бензин автомобильный в октябре выросли на 0.4%, с начала года - на 9.3%. Об этом сообщил Росстат.



При этом цены производителей в октябре выросли на 5%, с начала года - на 32.4%. Его удорожание отмечено почти во всех субъектах РФ, занимающихся производством бензина автомобильного (от 0.4% в Тюменской области до 7.3% в Омской области). Лишь в Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне сентября 2018 года.



Потребительские цены на бензин автомобильный в октябре в среднем по РФ превышали цены производителей в 1.7 раза, год назад - в 2 раза.



В октябре цены производителей на нефть сырую выросли на 11/7% (с начала года - на 42/6%), тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0/1% (с начала года - увеличились на 5.1%).



В октябре соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть составило 1/4 раза (в октябре 2017 года - 1.7 раза).



Соотношение цены на нефть внутри страны с её ценой на мировом рынке в октябре составило 65.5% (в октябре 2017 года - 64.6%).



В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подорожал на 0.1%, в Санкт-Петербурге - на 0.5%.



В октябре в 67 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечался рост потребительских цен на бензин автомобильный. На 0.5% и более он подорожал в 28 субъектах РФ, из них более всего в Забайкальском крае и Республике Тыва - на 5.4% и 4.4% соответственно.



Снижение цен на бензин наблюдалось в Чеченской Республике - на 0.3%.





"AK&M" от 27.11.2018