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27/11/2018
11:44

Доля просроченной задолженности по кредитным картам в РФ в III квартале сократилась до 16.4%

Доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней в III квартале 2018 года сократилась на 3.8 процентного пункта до 16.4% в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении НБКИ со ссылкой на информацию 4.1 тыс. кредиторов.

Самые низкие значения (среди 40 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Москве (7.2%), Санкт-Петербурге (9.5%), Ханты-Мансийском АО (11.2%), Московской (11.6%), Новосибирской (13.6%) и Свердловской (14.8%) областях.

Наибольшие доли просрочки свыше 30-ти дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Республика Бурятия (35.7%), Ставропольский край (25.4%), Амурская область (25.4%), Республика Башкортостан (24.1%) и Алтайский край (23.4%).



"AK&M" от 27.11.2018
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