В акселератор Сбербанка и 500 Startups прошли 30 стартапов

Акселератор Сбербанка и 500 Startups объявляют 30 стартапов, которые прошли в первый набор программы. Об этом говорится в сообщении банка.



Среди проектов представлены маркетплейсы в разных отраслях, сервисы, построенные на базе технологий искусственного интеллекта, а также компании-разработчики гаджетов, сервисы для рынка медицины и решения в области ретейла. У всех стартапов, прошедших отбор, уже есть работающий продукт и платящие клиенты. Все команды начали работу на площадке акселератора. Они получат инвестиции в форме конвертируемого займа.



Акселератор - это программа ускоренного развития стартапов. В течение двух месяцев команды будут работать над проектами в Москве, постоянно консультируясь с экспертами из России и Кремниевой долины. Каждую неделю в акселератор будут приезжать менторы из 500 Startups, специализирующиеся на различных направлениях роста и масштабирования бизнеса. По итогам акселерации 7 лучших стартапов отправятся на месяц в Сан-Франциско, где пройдут обучение по программе Silicon Valley Exchange Program. Оба этапа обучения завершатся демо-днями: в Москве и Сан-Франциско.



Всего более 840 стартапов направили свои заявки для участия в акселераторе.



Треть заявленных команд (32.3%) продемонстрировала богатый предпринимательский опыт: они уже создали и продали как минимум один бизнес. У 56% компаний, подавших заявки, уже есть работающий продукт. Ещё у 15.2% стартапов продукт находится на стадии открытого бета-тестирования.





"AK&M" от 27.11.2018