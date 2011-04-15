Рынок акций и рубль отыграют значительную часть вчерашних потерь

Рублевые активы вчера, на наш взгляд, слишком сильно отреагировали на украинскую провокацию в Керченском заливе. На хорошем внешнем фоне Индекс Мосбиржи потерял почти 1.5%, а рубль вырос на 1.3%. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



При этом аналитик не увидел жесткой реакции Запада с обвинениями России в происшедшем инциденте.



Таким образом, с рынки сегодня начнут отыгрывать вчерашнюю излишнюю перепроданность, рост фондовой Америки на 1.5%, а также плюсующие сегодня с утра американские фьючерсы.



В тоже время немного напрягает нефть. С одной стороны, вчера котировки сырья закрепились выше отметки $60 за баррель и в ходе американской сессии мы не видели мощных "медвежьих" ударов, как это происходило почти ежедневно на протяжении двух недель.



С другой стороны, как только нефть пыталась преодолеть $61 за баррель и закрепиться выше, сразу же начинались массированные продажи, уводившие котировки в район $60.3-60.5. Поскольку страхи продолжения обвала нефти еще очень велики, то желающих бороться с сильным давлением вниз находилось немного.



Впрочем, вчерашняя динамика нефти пока не позволяет говорить, что рынок нащупал дно и теперь начал формировать отскок. Сильные движения вниз еще очень вероятны, полагает аналитик.



Вчерашним снижением рубль снял техническую перекупленность, образовавшуюся практически безоткатным ростом российской валюты с 13 ноября. Внешний валютный фон для рубля с утра складывается нейтральным: доллар практически не меняется к основным мировым валютам. Однако уменьшение политических рисков, на чем рубль вчера и обвалился, позволит ему сегодня неплохо подрасти. Российская валюта вряд ли сможет сегодня уйди в диапазон 65-65.5 руб. за доллар, который она не может пробить вниз с конца сентября, но покорить цель 66 рублю вполне под силу.





"AK&M" от 27.11.2018